В Бишкеке пройдет республиканский чемпионат по вольной борьбе

В Бишкеке с 23 по 24 января пройдет республиканский чемпионат по вольной борьбе.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. Судейство будет проводиться по международным правилам, утвержденным Объединенным миром борьбы (UWW). Борьба за страновое первенство будет проходить в следующих весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 килограммов.

Официальное открытие чемпионата состоится 23 января в 17.00, а соревнования стартуют в тот же день с 11.00



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