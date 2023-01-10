В Бишкеке пройдет республиканский чемпионат по вольной борьбе

В Бишкеке с 23 по 24 января пройдет республиканский чемпионат по вольной борьбе.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.
Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. Судейство будет проводиться по международным правилам, утвержденным Объединенным миром борьбы (UWW). Борьба за страновое первенство будет проходить в следующих весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 килограммов.
Официальное открытие чемпионата состоится 23 января в 17.00, а соревнования стартуют в тот же день с 11.00
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!