Накануне кыргызстанцы обыграли спортсменов из Казахстана — 3:1.
Накануне сборная Кыргызстана по волейболу вышла в финал Кубка вызова Центральной Азии и Кубка мэра Бишкека. Об этом сообщает Федерация волейбола КР в Instagram.
Накануне кыргызстанцы обыграли спортсменов из Казахстана — 3:1.
Сегодня они сыграют за золото с командой Туркменистана, которая обыграла сборную Узбекистана со счетом 3:0.
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