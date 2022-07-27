Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в финал Кубка вызова Центральной Азии

Накануне кыргызстанцы обыграли спортсменов из Казахстана — 3:1.

Накануне сборная Кыргызстана по волейболу вышла в финал Кубка вызова Центральной Азии и Кубка мэра Бишкека. Об этом сообщает Федерация волейбола КР в Instagram.

Накануне кыргызстанцы обыграли спортсменов из Казахстана — 3:1.



Сегодня они сыграют за золото с командой Туркменистана, которая обыграла сборную Узбекистана со счетом 3:0.



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