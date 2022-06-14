Принципиальный матч. Сегодня Кыргызстан сыграет с Таджикистаном

Сегодня, 14 июня, сборная Кыргызстана по футболу сыграет свой последний матч в рамках заключительного отборочного этапа Кубка Азии - 2023.
Со сборной Кыргызстана сыграет принципиальный соперник - команда Таджикистана. Матч пройдет на стадионе им. Долена Омурзакова в Бишкеке, начало - в 21:00.
Отметим, сборная Кыргызстана играет в группе F с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном. Каждая команда в группе уже провела по два матча. В настоящее время по две победы у Таджикистана и Кыргызстана, которые набрали по шесть очков. Но по разнице пропущенных и забитых голов лидируют таджикистанцы.
Турнирная таблица группы F
Турнирная таблица группы F
Таким образом, сегодня сборные Кыргызстана и Таджикистана сыграют за первое место в группе, а также за выход в финальный раунд Кубка Азии - 2023.
Вчера стало известно, что лучший игрок двух предыдущих матчей отбора, а также автор трех голов Виктор Майер пропустит матч с Таджикистаном. Ему пришлось уехать из-за работы.
Также пропустит матч защитник сборной Таджикистана и узбекистанского "Бунедкора" Давронжон Эргашев, который тоже покинул стан сборной.
Напомним, в самом отборе участвуют 24 команды, которые разделены на шесть групп по четыре сборных. В финальный раунд смогут пробиться победители шести групп, а также пять команд, занявшие вторые места.
URL: https://kaktus.media/461756
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!