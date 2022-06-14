Принципиальный матч. Сегодня Кыргызстан сыграет с Таджикистаном

Сегодня, 14 июня, сборная Кыргызстана по футболу сыграет свой последний матч в рамках заключительного отборочного этапа Кубка Азии - 2023.

Со сборной Кыргызстана сыграет принципиальный соперник - команда Таджикистана. Матч пройдет на стадионе им. Долена Омурзакова в Бишкеке, начало - в 21:00.

Отметим, сборная Кыргызстана играет в группе F с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном. Каждая команда в группе уже провела по два матча. В настоящее время по две победы у Таджикистана и Кыргызстана, которые набрали по шесть очков. Но по разнице пропущенных и забитых голов лидируют таджикистанцы.

Турнирная таблица группы F

Турнирная таблица группы F

Таким образом, сегодня сборные Кыргызстана и Таджикистана сыграют за первое место в группе, а также за выход в финальный раунд Кубка Азии - 2023.

Вчера стало известно, что лучший игрок двух предыдущих матчей отбора, а также автор трех голов Виктор Майер пропустит матч с Таджикистаном. Ему пришлось уехать из-за работы.

Также пропустит матч защитник сборной Таджикистана и узбекистанского "Бунедкора" Давронжон Эргашев, который тоже покинул стан сборной.

Напомним, в самом отборе участвуют 24 команды, которые разделены на шесть групп по четыре сборных. В финальный раунд смогут пробиться победители шести групп, а также пять команд, занявшие вторые места.



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