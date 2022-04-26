Кыргызстан занял четвертое место в медальном зачете ЧА по борьбе

Первое место у сборной Японии с 21 медалью, в том числе 10 золотыми. У отечественной сборной 14 медалей.

Кыргызстан занял четвертое место в медальном зачете Чемпионата Азии по борьбе, который проходил в столице Монголии — Улан-Баторе.

Объединенный мир борьбы определил лучшую восьмерку сборных, набравших медалей в копилку. У Кыргызстана 14 медалей.

Как выглядит медальный зачет:

Япония: 10 золотых, две серебряные и 9 бронзовых медалей. Всего 21;

Иран: 10 золотых, две серебряные и три бронзовые. Всего 15;

Казахстан: пять золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых. Всего 21;

Кыргызстан: четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых. Всего 14;

Индия: одна золотая, пять серебряных и 11 бронзовых. Всего 17;

Монголия: шесть серебряных и шесть бронзовых. Всего 12;

Узбекистан: две серебряные и шесть бронзовых. Всего 8;

Южная Корея — две серебряные и одна бронзовая. Всего 3 медали.

Булак: sputnik.kg