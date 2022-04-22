Айсулуу Тыныбекова стала второй на чемпионате Азии и не вышла на награждение

Позже на церемонии награждения Тыныбекова не вышла на пьедестал.
Действующий чемпион мира Айсулуу Тыныбекова стала серебряным призером чемпионата Азии, который проходит в Улан-Баторе (Монголия).
Как сообщает Объединенный мир борьбы (UWW), в финальной схватке Тыныбекова встретилась с представительницей Японии Нонока Озаки. Схватку Тыныбекова проиграла со счетом 1:9.
Позже на церемонии награждения Тыныбекова не вышла на пьедестал. Вместо нее медаль получила Айпери Медет кызы, которая днем ранее завоевала золото.
Сообщается, что Тыныбекова получила травму.
На этом женская сборная Кыргызстана завершает свое выступление на чемпионате Азии с тремя медалями, из которых одно золото и два серебра. Завтра в борьбу вступают представители вольного стиля.
Источник: kaktus.media
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