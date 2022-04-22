Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по борьбе

За золото Айсулуу поборется с японской спортсменкой Нонока Озаки.
Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по спортивной борьбе.
Соревнования проходят в Улан-Баторе (Монголия) с 19 по 24 апреля.
Айсулуу Тыныбекова выступает в весовой категории до 62 кг.
В 1/4 финала она одолела спортсменку из Монголии Болдсайханы Хонгорзулга со счетом 7:3, а в полуфинале победила спортсменку из Узбекистана Набиру Есенбаеву и вышла в финал.
За золото Айсулуу поборется с японской спортсменкой Нонока Озаки.
Источник: bulak.kg
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