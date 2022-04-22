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Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по борьбе

За золото Айсулуу поборется с японской спортсменкой Нонока Озаки.

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по спортивной борьбе.

Соревнования проходят в Улан-Баторе (Монголия) с 19 по 24 апреля.

Айсулуу Тыныбекова выступает в весовой категории до 62 кг.

В 1/4 финала она одолела спортсменку из Монголии Болдсайханы Хонгорзулга со счетом 7:3, а в полуфинале победила спортсменку из Узбекистана Набиру Есенбаеву и вышла в финал.

За золото Айсулуу поборется с японской спортсменкой Нонока Озаки.

Источник: bulak.kg

           

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