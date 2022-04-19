Акжол Махмудов вышел в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг.

Кыргызстанец Акжол Махмудов вышел в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе.

Соревнования проходят в Улан-Баторе (Монголия) с 19 по 24 апреля.

Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг.

В четвертьфинале он со счетом 9:1 одолел иранца Арефа Мозафара. А в полуфинале со счетом 4:1 победил борца из Южной Корее Ким Хён У и вышел в финал.

Всего Кыргызстан на чемпионате Азии в Монголии представляет 21 спортсмен.