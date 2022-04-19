Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг.
Кыргызстанец Акжол Махмудов вышел в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе.
Соревнования проходят в Улан-Баторе (Монголия) с 19 по 24 апреля.
Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг.
В четвертьфинале он со счетом 9:1 одолел иранца Арефа Мозафара. А в полуфинале со счетом 4:1 победил борца из Южной Корее Ким Хён У и вышел в финал.
Всего Кыргызстан на чемпионате Азии в Монголии представляет 21 спортсмен.
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