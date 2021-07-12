В каких торговых центрах желающие могут получить вакцину от COVID-19

В Бишкеке все желающие граждане могут получить китайскую вакцину "Sinopharm" в прививочных пунктах, которые развернуты в торговых центрах.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Ленинском районе пункты открыты по адресам:

Торговый центр "Берекет универсал" на территории Ошского рынка (ул. Фучика №20/3, 0 этаж);

Торговый центр "Азия Молл" (пр. Ч.Айтматова №3).

В Октябрьском районе:

Торговый центр "Таш-Рабат" (ул. М. Горького №1 г);

Торговый центр "Космопарк" (ул. Юнусалиева №40а (7 мкр.)

На территории Первомайского района:

Торговый центр "Вефа" (ул. Байтик Баатыра №98);

Торговый центр "Бишкекпарк" (ул. Киевская №148).

В Свердловском районе:

Торговый центр "Детский мир" (пр. Чуй №147/4);

Рынок "Чынар" (микрорайон Аламедин-1, №63/1).

Вакцинируемые при себе должны иметь паспорт, так как все данные (паспортные и данные о вакцине) вводятся в базу данных вакцинированных против КОВИД-19 при ЦЭЗ МЗиСР КР.

Отметим, в Республику прибыло 1 миллион 250 тысяч доз вакцин "Sinopharm", из них столице было выделено 240 тысяч доз.





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