Почему в Центральной Азии вода стала дефицитной?

Китай изучил потери воды в Центральной Азии

Центральная Азия – самый проблемный регион, где допускается страшное расточительство в использовании водных ресурсов. К такому выводу пришли китайские исследователи. По их мнению, при разумном использовании водных и земельных ресурсов в странах региона можно сэкономить 56 процентов воды и накормить 387 миллионов человек.

Китай изучил потери воды в Центральной Азии

Нехватка водных ресурсов в последние десятилетия продолжает ухудшаться в республиках Центральной Азии, сообщает Eurasianet.org.

Специалисты Северо-западного университета A&F в китайской провинции Шэньси и сотрудники министерства водных ресурсов Китая произвели расчеты, которые показывают насколько расточительны центрально-азиатские республики в отношении поливной воды по сравнению с Китаем.

Так, в Таджикистане, по мнению экспертов, для нужд птицефабрик используется в 61 раз больше поливной воды, Узбекистан в животноводстве берет в 10 раз больше, Туркменистан для выращивания хлопка-сырца использует в 42 раза больше, чем в Китае.

Не меньшие объемы поливной воды требует пшеница – один из главных экспортных товаров Казахстана после нефти и газа.

"Это ведет к деградации экосистемы, серьезно угрожая местной водной безопасности и биоразнообразию", – пишут китайские ученые.

Они подсчитали, что с улучшением ирригации и решения проблем семеноводства, а также применением современных сельскохозяйственных технологий можно сэкономить 56 процентов воды, выращивая те же культуры, а это означает, что около половины воды просто тратится впустую.

И при разумном использовании воды и рациональном использовании земли, считают китайские ученые, Центральная Азия могла бы накормить еще 387 миллионов человек или половину голодающих в мире.

ФАО бьет тревогу

В прошлогоднем докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) также отмечалось, что страны Центральной Азии входят в десятку лидеров водопотребления в мире: Туркменистан (5 319 м3/год), Казахстан (2 345 м3/год), Узбекистан (2 295 м3/год), Кыргызстан (1 989 м3/год), Таджикистан (1 895 м3/год).

Самое высокое потребление воды в сравнении с собственными возобновляемыми запасами водных ресурсов характерно для стран Ближнего Востока.

А на постсоветском пространстве в лидерах опять страны Центральной Азии: Узбекистан (115,7%), Туркменистан (99,59%), Таджикистан (74,84%), Кыргызстан (42,37%).

Отмечается также, что для получения единицы продукции в сельском хозяйстве стран Центральной Азии расходуется в 2,5-3 раза больше воды, чем в развитых странах.

Сегодня в водном хозяйстве Таджикистана на нужды сельского хозяйства с орошаемым земледелием и в энергетике расходуется 92% объема потребляемой воды, а на промышленность и коммунальное хозяйство - 4%.

В Таджикистане отмечаются и проблемы в питьевом водоснабжении.

Около 58% населения республики не имеют доступа к централизованному водоснабжению. Некоторые жители страны всё еще зависимы от привозной воды. Порядка 30% водопроводных сетей в республике по различным причинам не функционируют. Охват населения страны канализацией около 23%, в том числе 89% жителей городов и 10,1% - городских поселков и районных центров.

Исследование журнала Nature

Все страны Центральной Азии вошли в категорию государств, где не налажено рациональное использование воды. Об этом ранее опубликовал статью ведущий международный журнал Nature.

Отмечается, что в среднем, каждый житель Туркменистана потребляет в 4 раза больше воды, чем гражданин США, и в 13 раз больше, чем китаец.

Более 90% вод региона уходит на полив полей, в основном хлопчатника. Десятилетия чрезмерной добычи потребления уничтожили не только Аральское море, но и истощают крупнейшие, некогда полноводные реки – Амударью и Сырдарью.

Такое отношение к водным ресурсам уже ведет к изменению климата, ученые зафиксировали, что за последние 10 лет в регионе все более засушливым и жарким становится лето, а зимы холоднее и длительнее. Все это отражается на качестве и количестве выращиваемого в ЦА урожая, в то время как сельское хозяйство по-прежнему остается – одним из основных источников пополнения казны для преимущественного аграрных республик региона.

"Если экономика региона не будет поставлена на более устойчивую основу, стабильность и безопасность в Центральной Азии находится в опасности", - считают авторы материала.

В нем говорится, что два заблуждения загоняют в угол любые дебаты о воде в Центральной Азии. Огромной ошибкой является утверждение, что региону, якобы, не хватает воды.

"На самом деле, как выяснили ученые, анализы последних лет показывают, что в бассейне Амударьи имеется в среднем 2 087 кубометров воды на душу населения, а в бассейне Сырдарьи – 1 744 кубометра. Например, в Германии, где нет проблем с водой, этот показатель оценивается на уровне 1 878 кубов, а Дания имеет 1128 кубов воды на душу населения", - пишет Nature.

Нужна ли переброска воды из Сибири в Центральную Азию?

В последнее время из-за дефицита воды вновь стали обсуждать вопросы переброски воды из Сибири в Центральную Азию.

Например, этой проблеме посвящена статья на сайте qmonitor.kz казахстанского журналиста Жениса Байхожи.

В ней говорится, что в 1988 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о перспективах бассейна Аральского моря. Проект предусматривал строительство канала протяженностью почти 2,3 тысячи километров и шириной 200 метров от места впадения Иртыша в Обь (недалеко от Ханты-Мансийска) до русла Амударьи в районе Ургенча. Его трасса должна была пройти через границу Курганской и Костанайской областей, а также Тургайское плато и пересечь Сырдарью близ поселка Жосалы, примерно в ста километрах от города Байконур. Планировалось ежегодно подавать в новый канал сначала 27, а впоследствии 37 миллиардов кубометров. От этого объема 10-12% составили бы потери из-за испарения и фильтрации.

Две трети переброшенной на юг воды должны были подпитывать Сырдарью и Амударью, а еще одну треть собирались примерно поровну поделить между российскими регионами и северным Казахстаном. Чтобы было понятно, о каких объемах шла речь: средний ежегодный сток Сырдарьи составляет 36,6, Амударьи – 79,4 миллиарда кубометров, на поддержание уровня Аральского моря до начала его обмеления уходило 56 миллиардов в год. Кстати, спасение или хотя бы замедление гибели Арала в качестве цели не рассматривалось – практически вся вода должна была пойти на ирригационные нужды.

Виктор Духовный, многолетний директор НИЦ при Межгосударственной водохозяйственной координационной комиссии (МКВК) Международного фонда спасения Арала прогнозировал, что "до 2025 года Центральная Азия может обойтись без дополнительной воды".

"Однако после 2025-го дальнейший рост населения продолжится и к 2050 году достигнет 100 млн. человек, а эффект глобального потепления на водные ресурсы достигнет максимума, и необходимость в дополнительной воде станет очевидной", - говорил он.

Казахстанский специалист Нариман Кипшакбаев приводит цифры, согласно которым страны Центральной Азии ежегодно теряют в оросительных каналах 20-25 миллиардов кубометров – примерно столько же, сколько может поступить в регион в результате осуществления проекта переброски.

Поэтому специалист задает резонный вопрос: а не лучше ли направить усилия и средства на модернизацию оросительных сетей и внедрение водосберегающих технологий, что обойдется гораздо дешевле, чем строительство канала из Сибири?

Вода течет без учета

Большинство ученых и специалистов согласны с мнением, что нехватка водных ресурсов в Центральной Азии это миф. Воды хватает на всех, только нужно управлять ими целесообразно и рационально.

Как отметил профессор Саъдулло Исломов, нужно эффективное управление существующими ресурсами, как земельными, так и водными.

Так как по мере роста населения количество сельскохозяйственных земель, где выращиваются продукты питания, будет уменьшаться на душу населения.

"Выход есть, - считает ученый, – применять новые технологии в производстве, увеличить урожайность, рационально использовать каждый клочок земли".

После реорганизации колхозов и совхозов на их месте появились десятки тысяч дехканско-фермерских хозяйств, в итоге все внутрихозяйственные ирригационные системы (сейчас их называют ирригационными системами 2-го и 3-го уровня) остались бесхозными.

При реформе сельского хозяйства земли были переданы в аренду на 50 лет с последующим наследованием. А ирригационную систему на полях не передавали никому.

Поэтому в сельской местности, особенно весной и летом, часто происходят конфликты из-за долгов перед водхозными организациями. При этом ремонт и восстановление ирригационных сооружений возложены на плечи пользователей.

Когда нет учета воды, поставщик по норме списывает на 1 га 10 тыс. кубов воды и требует плату. Дехканин ничего не может предъявить, потому что у него нет документа, подтверждающего, какой объем воды он принял. Вода, которая подается на длинные расстояния, постоянно теряется из-за неисправности лотков или разрушения берегов, на расход воды также влияет и фильтрация. Поставщик все эти потери должен минусовать и действовать с учетом коэффициента полезного действия канала. И эти потери не должны ложиться на плечи пользователей.

Поэтому хозяйства не заинтересованы в экономии поливной воды – все равно будут платить согласно нормативам водхоза. А сколько воды и средств теряются бесцельно, никто берет в расчет.

Источник: asiaplustj.info

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