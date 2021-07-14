Аскара Акаева объявили в розыск по делу Кумтора – ГКНБ

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев и бывший председатель комитета экономической реконструкции и развития Бирштейн были объявлены в розыск по делу Кумтора.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По словам Ташиева, бывшие премьер-министры Чынгышев, Апас Жумагулов, бывший президент «Кыргызалтына» Дастан Сарыгулов признают, что допустили ошибку в вопросе «Кумтора». Но они были освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности преступления.
Что касается экс-президента Аскара Акаева, то он будет привлечен к ответственности за злоупотребление должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией «Камеко», за игнорирование интересов страны при составлении двухстороннего соглашения.
Источник: koom.press, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!