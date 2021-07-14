Аскара Акаева объявили в розыск по делу Кумтора – ГКНБ

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев и бывший председатель комитета экономической реконструкции и развития Бирштейн были объявлены в розыск по делу Кумтора.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По словам Ташиева, бывшие премьер-министры Чынгышев, Апас Жумагулов, бывший президент «Кыргызалтына» Дастан Сарыгулов признают, что допустили ошибку в вопросе «Кумтора». Но они были освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности преступления.

Что касается экс-президента Аскара Акаева, то он будет привлечен к ответственности за злоупотребление должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией «Камеко», за игнорирование интересов страны при составлении двухстороннего соглашения.

Источник: koom.press, gezitter.org