Ташиев: Говорили, что никто не может тронуть Бабанова, Жээнбекова, Зулпукарова, а мы посадили

Он считает, что были все основания, чтобы задержать их.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев дал комментарии относительно задержания депутатов Жогорку Кенеша и бывшего премьер-министра по делу «Кумтора».
Он считает, что были все основания, чтобы задержать их.
«Думали, что никто не может посадить Омурбека Бабанова. Но мы можем лишить свободы. Все думали, что никто его тронуть не может. Мы же задержали, так как есть бесспорные доказательства его коррупционных дел. Говорили, что никто не может тронуть Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова. И их посадили, в эпизодах дела есть доказательства», — сказал Ташиев.
Он считает, что сторонники трех политиков необоснованно пытаются их оправдать, если они действительно невиновны, то выйдут на свободу по окончанию следствия.
Источник: mediaplov.asia, gezitter.org
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