Вакцинация в Кыргызстане. Сколько доз распределено по регионам?

Накануне в Кыргызстан прибыла китайская вакцина Sinopharm в объеме 1,25 млн доз.
Вся вакцина будет использоваться в качестве первого компонента и будет распределена по всей стране с соблюдением всех санитарных требований и норм.
Так, город Бишкек получит 240 тысяч доз, город Ош – 110 тысяч, Ошская область – 175 тысяч, Чуйская область – 200 тысяч, Иссык-Кульская область – 120 тысяч, Жалал-Абадская область – 165 тысяч, Баткенская области – 80 тысяч, Нарынская область – 80 тысяч и Таласская область 80 тысяч доз.
Отметим, что для ускорения иммунизации населения в стране развернули дополнительные временные прививочные пункты в аптеках, супермаркетах и торговых центрах.
Для работы привлечены волонтеры Красного Полумесяца. Ко времени наступления вакцинации вторым компонентом, государство обещает купить столько же вакцины.
Бишкек24
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