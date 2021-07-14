Вакцинация в Кыргызстане. Сколько доз распределено по регионам?

Накануне в Кыргызстан прибыла китайская вакцина Sinopharm в объеме 1,25 млн доз.

Вся вакцина будет использоваться в качестве первого компонента и будет распределена по всей стране с соблюдением всех санитарных требований и норм.

Так, город Бишкек получит 240 тысяч доз, город Ош – 110 тысяч, Ошская область – 175 тысяч, Чуйская область – 200 тысяч, Иссык-Кульская область – 120 тысяч, Жалал-Абадская область – 165 тысяч, Баткенская области – 80 тысяч, Нарынская область – 80 тысяч и Таласская область 80 тысяч доз.

Отметим, что для ускорения иммунизации населения в стране развернули дополнительные временные прививочные пункты в аптеках, супермаркетах и торговых центрах.

Для работы привлечены волонтеры Красного Полумесяца. Ко времени наступления вакцинации вторым компонентом, государство обещает купить столько же вакцины.



Бишкек24