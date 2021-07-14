В Иссык-Кульской области задержали членов ОПГ – Занимались вымогательством

На территории Иссык-Кульской области, члены ОПГ вымогали деньги у предпринимателей, запугивая их и применяя силу.

Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Отмечается, что подозреваемыми являются жители села Бостери, 27-летний А.Т., 24-летний А.Р. и Б.Б., которые состоят на оперативном учете МВД КР как активные члены ОПГ.

Так накануне,11 июля, во время передвижения подозреваемых А.Р. и Б.Б. на автомашине «Инфинити», их авто было блокировано сотрудниками милиции на одной из улиц села Бостери. При личном обыске у задержанных, в карманах одежды были обнаружены и изъяты вещества со специфическим запахом дикорастущей конопли, весом 12 граммов. Кроме этого, в салоне автомашины был обнаружено и изъято обрезанное огнестрельное оружие 16-калибра кустарного производства.

«Всех, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников, сообщить об этом в следственную службу УВД Иссык-Кульской области. Анонимность и конфиденциальность гарантируется», – говорится в сообщении.

Бишкек24