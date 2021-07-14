Введут ли карантин из-за роста COVID-19? Комментарий Алымкадыра Бейшеналиева

Правительство намерено усилить коллективный иммунитет и призывает население получить вакцины.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в эфире "Биринчи радио" прокомментировал вероятность введения карантина во время третьей волны COVID-19.
По его словам, экономика страны сильно пострадала во время карантина в прошлом году. Повторно вводить такие жесткие ограничения правительство не планирует. Правительство намерено усилить коллективный иммунитет и призывает население получить вакцины.
"В прошлом году ввели карантин на два месяца. За два-три месяца наша экономика сильно просела, людям было тяжело. Нам пришлось брать деньги у доноров, кредиты, чтобы облегчить положение народа. Если мы введем карантин сейчас, то будет кризис. Мы не сможем выплатить пенсии, зарплаты. Поэтому на сегодняшний день мы не можем ввести карантин. Наоборот, мы открыли туристический сезон на Иссык-Куле. Там медики работают в усиленном режиме и как вы видите, там не так много больных. В каждом регионе мы дополнительно держим 100-150 койко-мест. Вводить карантин не планируем", - сказал министр.
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