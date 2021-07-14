Священники, работники общепита, водители. Кого еще поторопили с прививкой от коронавируса?

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Президент Садыр Жапаров поручил Республиканскому оперативному штабу ускорить темпы вакцинации населения для улучшения эпидемиологической ситуации в стране и выработки популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Руководству администрации президента, кабинета министров, министерств и ведомств, полномочных представительств кабмина в областях, районных государственных администраций и айыл окмоту поручено обеспечить вакцинацию своих сотрудников.
Кроме этого, Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить полную вакцинацию медицинских и социальных работников, а Министерству образования и науки - работников сферы образования.
"Вместе с этим настоятельно рекомендуется получить вакцины представителям духовенства всех конфессий, работникам точек общественного питания, торговли, сферы услуг, транспорта, банков и других предприятий, где происходят массовые скопления людей", - говорится в сообщении.
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