ОАО «МАМ»: В аэропорту «Иссык-Куль» встретили первый в нынешнем турсезоне самолет из Ташкента

Бишкек, "Саясат. kg". Время в полёте составляет 1 час 30 минут.

Международный аэропорт «Иссык-Куль» сегодня, 11 июля, принял первый в летнем туристическом сезоне рейс по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент.

Международный авиамаршрут из Ташкента в Иссык-Кульскую область выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways, которая доставила сегодня 40 пассажиров.

Авиакомпания планирует осуществлять рейс 1 раз в неделю — по воскресеньям.

Время в полёте составляет 1 час 30 минут.

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