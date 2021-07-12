ОАО «МАМ»: В аэропорту «Иссык-Куль» встретили первый в нынешнем турсезоне самолет из Ташкента 

Бишкек, "Саясат. kg". Время в полёте составляет 1 час 30 минут.
Международный аэропорт «Иссык-Куль» сегодня, 11 июля, принял первый в летнем туристическом сезоне рейс по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент.
Международный авиамаршрут из Ташкента в Иссык-Кульскую область выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways, которая доставила сегодня 40 пассажиров.
Авиакомпания планирует осуществлять рейс 1 раз в неделю — по воскресеньям.
Время в полёте составляет 1 час 30 минут.
Уважаемые пассажиры! ОАО «Международный аэропорт «Манас» никак не влияет и не может регулировать цены на авиабилеты, также не занимается продажей авиабилетов!
Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!