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В Кыргызстане Курман айт будет отмечаться 20 июля. Вторник будет выходным

В Кыргызстане Курман айт будет праздноваться 20 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Напомним, Орозо айт отмечался 13 июня.

Так, 20 июля, вторник будет нерабочим днем.

Отметим, что в целях недопущения распространения коронавируса, в Кыргызстане людям запрещено собираться в больших количествах.

Курман айт завершает обряд хаджа – паломничества верующих в Мекку. В этот день люди возносят молитвы Всевышнему и совершают жертвоприношения.

Бишкек24

           

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