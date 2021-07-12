В Кыргызстане Курман айт будет отмечаться 20 июля. Вторник будет выходным

В Кыргызстане Курман айт будет праздноваться 20 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Напомним, Орозо айт отмечался 13 июня.
Так, 20 июля, вторник будет нерабочим днем.
Отметим, что в целях недопущения распространения коронавируса, в Кыргызстане людям запрещено собираться в больших количествах.
Курман айт завершает обряд хаджа – паломничества верующих в Мекку. В этот день люди возносят молитвы Всевышнему и совершают жертвоприношения.
Бишкек24
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