Президент поручил ускорить темпы вакцинации населения

Президент призвал всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих.

Президент Садыр Жапаров поручил Республиканскому оперативному штабу ускорить темпы вакцинации населения в целях улучшения эпидемиологической ситуации в стране и выработки популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Так руководству Администрации президента, кабинета министров, министерств и ведомств, полномочных представительств кабмина в областях, районных государственных администраций и айыл окмоту поручено обеспечить вакцинацию своих сотрудников.

Кроме этого, Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить полную вакцинацию медицинских и социальных работников, а Министерству образования и науки – работников сферы образования.

Также рекомендуется получить вакцины представителям духовенства всех конфессий, работникам точек общественного питания, торговли, сферы услуг, транспорта, банков и других предприятий, где происходят массовые скопления людей.

Президент призвал всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих.

Бишкек24