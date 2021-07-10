"Творится беспредел". Партия "Ынтымак" отказалась от участия в выборах в Оше

Политическая партия "Ынтымак" отказалась от участия в выборах в Оше.

Такое решение было принято лидером партии Марленом Маматалиевым.

"Уважаемые кыргызстанцы, партия "Ынтымак" отказывается от участия в выборах в Оше. Мы изначально говорили всем - обществу, руководству страны - о том, что проведем честные и прозрачные выборы. До этого мы участвовали в 14 городах, в 11 из которых выиграли. При этом не было ни одного нарушения со стороны партии. Мы не получили даже устного предупреждения.

На этот раз выборный процесс принял совершенно другой оборот. В Оше творится беспредел и идет выборочная борьба против отдельных партий. Пример тому - провокация, устроенная в отношении одного из наших кандидатов в Оше. Приняв во внимание все эти нюансы, наша команда приняла решение отказаться от участия. Мы хотим сохранить свой имидж и лицо в первую очередь перед нашими избирателями.

Выражаем особую благодарность жителям Оша, которые доверились нам в первый раз. Это было около пяти тысяч избирателей. Хотим сказать спасибо тем, кто и второй нас поддерживает, а это почти семь тысяч избирателей, которые хотели отдать за нас свои голоса.

Мы всегда помним и будем придерживаться слов Исхака Раззакова: "Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будем чистым!" - сказал Маматалиев.



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