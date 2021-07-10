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Повторные выборы. Главе Токмакской ТИК угрожали: она не запомнила, кто именно

Главе Токмакской ТИК Жылдыз Молдогазиевой угрожали.

Об этом она заявила сегодня на заседании ЦИК.

По ее словам, представители партии «Патриот Ынтымагы» оказывали на нее моральное давление. «Я испугалась. Я женщина. Меня таксист спрашивает, не боюсь ли я принимать решения о вынесении предупреждений. Я вылетела тогда из этой машины», — сказала Жылдыз Молдогазиева.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова признала, что факт неприятный и эмоциональность ее коллеги Молдогазиевой понятна. «Выборный процесс не очень простой. Особенно для женщины. Если вам тяжело в этом процессе, обсудите с коллегами ваш дальнейший статус нахождения в территориальной избирательной комиссии», — подчеркнула Нуржан Шайлдабекова.

Жылдыз Молдогазиевой порекомендовали обратиться в милицию с заявлением. 

Отметим, в Токмаке, как в Бишкеке и Оше, 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. 

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/200549/ 

           

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