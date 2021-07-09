Президент подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства этническим кыргызам

По данным миграционной службы на территории Кыргызстана проживает более 5 тысяч этнических кыргызов, у которых по различным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность.
Президент Садыр Жапаров в целях реализации своих конституционных полномочий по вопросам гражданства Кыргызской Республики подписал Указ о временном положении упрощенного порядка приобретения гражданства этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно положению, этнические кыргызы, прибывающие в Кыргызстан, имеют преимущества в приобретении гражданства Кыргызской Республики и принимаются в гражданство в упрощенном порядке.
Отмечается, что по данным миграционной службы на территории Кыргызстана проживает более 5 тысяч этнических кыргызов, у которых по различным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность.
«Актуальность данного вопроса усиливается началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-I9 и введением режима чрезвычайной ситуации, в связи с чем этнические кыргызы и их семьи лишены доступа к основным социальным и медицинским услугам (не выезжает скорая помощь, отказывают в госпитализации и т. д.)», – говорится в сообщении.
Данную категорию составляют:
— лица, у которых истекли или истекают сроки действия национальных паспортов страны происхождения, в том числе имеются паспорта СССР;
— лица, у которых отсутствуют свидетельства о рождении (утерянные, испорченные, не получали и др.);
— лица, которые проживают на территории республики и которым исполнилось 18 лет, но по разным причинам у них отсутствуют паспорта или не приобрели гражданство Кыргызской Республики;
— лица, которые родились в Кыргызской Республике до приобретения родителями гражданства Кыргызской Республики и достигшие совершеннолетия.
Бишкек24
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