Президент подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства этническим кыргызам

По данным миграционной службы на территории Кыргызстана проживает более 5 тысяч этнических кыргызов, у которых по различным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность.

Президент Садыр Жапаров в целях реализации своих конституционных полномочий по вопросам гражданства Кыргызской Республики подписал Указ о временном положении упрощенного порядка приобретения гражданства этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно положению, этнические кыргызы, прибывающие в Кыргызстан, имеют преимущества в приобретении гражданства Кыргызской Республики и принимаются в гражданство в упрощенном порядке.

Отмечается, что по данным миграционной службы на территории Кыргызстана проживает более 5 тысяч этнических кыргызов, у которых по различным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность.

«Актуальность данного вопроса усиливается началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-I9 и введением режима чрезвычайной ситуации, в связи с чем этнические кыргызы и их семьи лишены доступа к основным социальным и медицинским услугам (не выезжает скорая помощь, отказывают в госпитализации и т. д.)», – говорится в сообщении.

Данную категорию составляют:

— лица, у которых истекли или истекают сроки действия национальных паспортов страны происхождения, в том числе имеются паспорта СССР;

— лица, у которых отсутствуют свидетельства о рождении (утерянные, испорченные, не получали и др.);

— лица, которые проживают на территории республики и которым исполнилось 18 лет, но по разным причинам у них отсутствуют паспорта или не приобрели гражданство Кыргызской Республики;

— лица, которые родились в Кыргызской Республике до приобретения родителями гражданства Кыргызской Республики и достигшие совершеннолетия.



Бишкек24