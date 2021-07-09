В Бишкеке пассажирка маршрутки разбила голову женщины бутылкой

В Бишкеке между двумя пассажирками маршрутки произошел конфликт, переросший в драку.

В результате, которого, одна разбила другой голову бутылкой и скрылась с места происшествия. Об этом рассказала сама пострадавшая в социальных сетях.

Инцидент произошел 6 июля в маршрутке № 203 по дороге с рынка Дордой. В салоне неизвестная женщина наступила пострадавшей на ногу. После просьбы быть осторожнее гражданка обернулась и снова наступила ей на ногу.

«Я встала и попросила остановиться. А она меня ударила по голове бутылкой, и разбила мне голову. Кровь потекла ручьем, я окровавленная держала ее, чтобы она не убежала из маршрутки. Я потеряла много крови и упала, а она убежала вместе со своей дочерью», – рассказала подробности пострадавшая.

После инцидента девушку отвезли в отделение нейрохирургии Нацгоспиталя и наложили швы. Она написала заявление в Первомайское РУВД. На данный момент виновную разыскивает милиция.



Бишкек24