Депутат ЖК Н. Никитенко: «Бейшеналиев не работает с населением, проявляя халатность»

Необходимо поставить уже нормального министра, который будет тесно работать с населением
Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко на своей странице в Фейсбуке пишет о халатности министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева на фоне угрозы распространения в стране коронавируса.
«В день, когда мы превысили 1 тысячу 900 больных, нас заверяли, что это просто анализы за три дня. После этого цифра 1 110-1 200, сегодня 1 319 случаев. Смертность не снижается. Количество больных исчисляется тысячами. В больницах мест нет. Вакцины нет. Правительство только собирается ее закупить. А может, и нет. Даже нам подаренную вакцину уже долгое время не можем привезти. Нет самолета. Хотя руководители регулярно летают в командировки и на лечение самих себя. Мы сегодня хуже всех даже в нашем регионе. При этом наш министр во всеуслышание заявляет, что вакцины могут негативно влиять на здоровье людей! Необходимо поставить уже нормального министра, который будет тесно работать с населением», — написала депутат.
Источник: argument.kg, gezitter.org
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