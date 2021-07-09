Талибан заявил, что не будет нарушать границы Центральной Азии

Представители политического офиса движения «Талибан» в ходе консультаций в Москве заверили, что группировка не нарушит границ государств Центральной Азии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД России.

Накануне спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов провел консультации с делегацией политического офиса движения талибов. В ходе встречи обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы запуска межафганских переговоров.

«Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении не нарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана», — говорится в сообщении.

Представители «Талибана» подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии.

Напомним, что Талибан захватил практически половину территории Афганистана.

Бишкек24