Что может геном?

В "Сириусе" обсуждают, что генетика уже в ближайшем будущем может дать человечеству

В четверг в рамках Года науки и технологий в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории открылась трехдневная международная конференция "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы". Ее организатором выступил Российско-австрийский форум гражданских обществ "Сочинский диалог", который уделяет особое внимание международному сотрудничеству по направлению "наука и образование".

В "Сириусе" расскажут о лучших проектах лабораторий РФ и Европы. Фото: РИА НовостиВ "Сириусе" расскажут о лучших проектах лабораторий РФ и Европы. Фото: РИА НовостиВ "Сириусе" расскажут о лучших проектах лабораторий РФ и Европы.

Помощник президента РФ, сопредседатель координационного комитета "Сочинского диалога" Андрей Фурсенко, выступивший перед гостями по Zoom, подчеркнул, что тема генетики очень важна.

- Она ориентирована на молодых ученых, и интерес России к генетическим исследованиям - заслуга научного сообщества, - отметил Фурсенко. - То, что сегодня появились новые лаборатории и центры по генетике, - хороший знак. Может, благодаря этому общению мы и с пандемией будем лучше справляться.

К генетике всегда приковано самое пристальное внимание, ее называют наукой будущего. Скоро в России появятся генетические паспорта. Пока это касается только пяти тысяч новорожденных. Пилотный проект поможет предотвратить развитие редких заболеваний. А на базе Научно-технологического университета "Сириус" к концу года откроется один из самых крупных лабораторных комплексов.

Например, сейчас генетики "Сириуса" изучают геномы примерно пятидесяти 100-летних россиян. Цель - найти генетические факторы, влияющие на долгожительство. Благодаря этому можно будет выявлять молекулярные мишени и воздействовать, использовав полученные знания в медицине. Это фундаментальная наука, которая может стать прикладной. Хотя, как уточнили участники конференции, "нет фундаментальной и прикладной науки, есть хорошая и плохая".

По словам члена президиума общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Марии Воронцовой, создание новых научных лабораторий в России дает возможность молодым специалистам заниматься любимым делом и способствует их самореализации.

Конференция собрала около 150 участников, которые расскажут не только об успехах, но и проблемах генетики. Как заметила профессор кафедры генетики и биотехнологии биологического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Лутова, генетика человека активно продвигается, а агрогенетика развивается меньше. Она уверена, что следует "активнее развивать поиск новых генетических маркеров, определяющих развитие полезных признаков у растений, и применение такой информации в селекционном процессе". Кроме того, молодые ученые пожаловались на маленькие зарплаты, запреты и бюрократию, связанные с профессиональной деятельностью.

Выступил перед участниками конференции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

- Мы собрались в перспективном месте, - отметил он. - "Сириус" каждый год растет, здесь реализуется много идей. Образование и исследования идут рука об руку. И я уверен, на конференции нас ждет "интеллектуальное пиршество".



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