Ташиев: Надо будет, то не просто допросим, но и посадим Акылбека Жапарова

Мне неизвестно, что Акылбек Жапаров — автор соглашения.

Сегодня, 8 июля, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провёл пресс-конференцию. Журналисты отметили, что Акылбек Жапаров выставлял себя автором соглашения по «Кумтору» 2009 года, и спросили, будет ли тот вызван на допрос по «Кумтору».

«Мне неизвестно, что Акылбек Жапаров — автор соглашения. Но в данном соглашении нет его подписи. Если в ответственных моментах значится подпись Акылбека Жапарова или он вместе с обвиняемыми в коррупции проводил действия в личных интересах, то мы и его привлечем к ответу. Не просто вызовем на допрос, а надо будет — посадим. Мы никого не пощадим.

Ведь никто и подумать не мог, что Омурбек Бабанов окажется в тюрьме. Думали, что никто его не тронет, но мы его посадили, потому что имеются конкретные эпизоды по коррупции. Точно так же думали, что никто не тронет Асылбека Жээнбекова как младшего брата бывшего президента. Но мы его тоже посадили», — сказал Ташиев.

Источник: super.kg, gezitter.org