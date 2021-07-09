Индийский штамм COVID-19 в Кыргызстане не зафиксирован

Бишкек, "Саясат. kg". Мировое сообщество не было готово к новому вызову SARS-CoV-2 и не ожидало настолько масштабные негативные последствия.



В ходе брифиннга в пресс-центре Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 выступил директор Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Касымов Омор, который рассказал о ситуации с COVID-19 в мире и новых штаммах вируса.



Он отметил, что на протяжении двух лет человечество живет в условиях пандемии, вызванной но¬вой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 предпосылкой, которой были ранние проигнорированные сигналы вирусного мира: SARS – атипичная пнев¬мония (2003 г.) и MERS-CoV (2012 г.). Мировое сообщество не было готово к новому вызову SARS-CoV-2 и не ожидало настолько масштабные негативные последствия.



На сегодняшний день число зараженных COVID-19 в мире составило более 185 млн с ежедневным приростом около 300-400 тыс. При этом в Кыргызстане общее количество случаев приближается к 140 тыс., ежедневный прирост 1200-1500 случаев.



Штамм SARS-CoV-2 первоначально уханьского вари¬ан¬та подвергся значительной мутации. По данным ВОЗ на сегодня определено несколько видов классификации штамма: Великобритания (альфа), Южная Африка (бета), Бразилия (гамма) и Индия (дельта) из которых наи¬более опасным для человеческого сообщества является индийский штамм.



Индийский штамм:

распространился в более 90 странах мира;

инфицирование происходит за 5-10 сек (по известным штаммам 15 мин.);

вакцинированные и переболевшие подвержены риску заражения, однако переносят заболевание в более легкой форме;

инкубационный период составляет 1—3 дня (ранее 3—7 дней);

повышенная вирусная нагрузка в сравнении с другими штаммами;

возбудитель выводится из организма 13-15 дней (ранее 7-9 дней);

клиническое течение протекает в более тяжелой форме, высокая температура, мигрень, боль в горле, кашель, ринит и др. симптомы;

риск госпитализации в 2 раза выше по сравнению с другими штаммами.



По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарного эпидемиологического надзора, случаев заражения индийским штаммом на территории республики не зафиксировано, однако имеется 85,7% случаев заражения британским и 14,2% южноафриканским.



Наиболее эффективной профилактикой по предотвращению заражения и более легкому переносу коронавируса послужит – вакцинация населения до 90%.



На сегодня в мире уже привито около 2 млрд людей (24,4%), страны ЕС – от 30% до 70%, США – более 170 млн. (52%), Китай – 1,3 млрд, Кыргызстан около 130 тысяч.





COVID-19: Республиканский штаб