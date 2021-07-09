У общественности пробудилось отвращение к копателю могил Чолпонбеку Абыкееву

У государства упали рейтинги с тех пор, как на пост госсекретаря назначили Чолпонбека Абыкеева.

Правда ли то, что интеллигенция, да и в целом общественность испытала чувство отвращения, отвернулась? Говорят: «По ослу и путы»…

В 2007 году Абыкеев прислуживал кровавому режиму, начал раскапывать в Таласе Кароол чоку с грузинами, за что был проклят народом и духами. Никто не забыл, как они пытались выкопать останки Манаса, что всех шокировало. В итоге Токтайым Уметалиева, Болот Шер подняли шумиху, выгнали Чолпонбека. Как посмели назначить на пост госсекретаря человека, который выступал против национальных ценностей, растаптывал их? Печально!

На деле Чолпонбеку Абыкееву не удалось стать толковым журналистом или редактором. Его газета «Аалам» была закрыта в связи с банкротством. А как на счет того, что его критиковали как полуграмотного и низкоуровневого писателя? Халтурщик. Не порадовал как писатель. Словно ходил в луже по колено, когда дело касалось литературы, своей вымышленной мистикой. У него не сформировался писательский стиль. Образование у него не на уровне, не проявил себя ни в государственных делах, ни в политике, занимался подхалимством. Как доверили государственную идеологию такому человеку? Если подхалимство позволило добиться ему такой должности, то вряд ли он изменит сознание людей, а скорее испачкает. Короче говоря, власть допустила большую ошибку. Будьте объективны, чем Чолпонбек Абыкеев запомнился? Не знаем! Все его дела вызывали недовольство, словно он отрицательный персонаж. Обычно такие кадры недолго держатся, вредят другим…

Источник: газета «Азия news» №27 от 08.07.2021 / стр. 1, gezitter.org