Ни один судья сейчас не берет взятки, — К. Ташиев

Ни один судья сейчас не берет взятки, отметил К. Ташиев.

Сегодня, 8 июля, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проводит пресс-конференцию. В начале было сказано про коррупцию в судебной системе страны.

Ни один судья сейчас не берет взятки, отметил К. Ташиев.

«Мы привлекли к ответственности нескольких должностных лиц, которые работали в судебной системе», — сказал К. Ташиев, приведя в пример дело экс-главы Верховного суда Гульбары Калиевой.

Источник: Баракелде, gezitter.org