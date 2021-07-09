Ни один судья сейчас не берет взятки, — К. Ташиев

Ни один судья сейчас не берет взятки, отметил К. Ташиев.
Сегодня, 8 июля, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проводит пресс-конференцию. В начале было сказано про коррупцию в судебной системе страны.
Ни один судья сейчас не берет взятки, отметил К. Ташиев.
«Мы привлекли к ответственности нескольких должностных лиц, которые работали в судебной системе», — сказал К. Ташиев, приведя в пример дело экс-главы Верховного суда Гульбары Калиевой.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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