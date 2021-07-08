Ыргал Кадыралиева, экс-депутат: «Народ безразлично относится к выборам в городской кенеш»

Потому что кандидатами в Бишкекский городской кенеш становятся те, кто до этого проработал 10-15 лет, но ничего толкового не сделал.
— Скоро состоятся выборы в городские кенеши. Каково настроение народа, насколько люди верят в выборы?
— Я заметила, что большая часть населения сейчас не верит в выборы. Потому что кандидатами в Бишкекский городской кенеш становятся те, кто до этого проработал 10-15 лет, но ничего толкового не сделал. Народ не выходит к ним на встречи, не интересуется их программой, проявляет безразличие. Оказались напрасными труды партий, которые на прошедших выборах не подкупал голоса, работал чисто. В связи с этим вера в выборы пропадает не только у избирателей, но и у кандидатов.
— Как идет предвыборный процесс? Не допущены ли нарушения закона, как раньше?
— Ранее подозревавшиеся в подкупе голосов и в использовании административного ресурса партии продолжают этим заниматься. Слышала, что подобные сведения дошли до правоохранительных органов. В отношении них обязательно примут меры.
— Поговаривают, что явка будет низкая. А как вы думаете, будет ли достаточно избирателей?
— Судя по тому, что я знаю, на выборах в городской кенеш не установлен определенный показатель в процентах. Установлены только партийные барьеры. Должны прийти партии, которым удастся преодолеть этот барьер. Выборы должны состояться.
Источник: газета «Азия news» №27 от 08.07.2021 / стр. 8, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!