Ыргал Кадыралиева, экс-депутат: «Народ безразлично относится к выборам в городской кенеш»

Потому что кандидатами в Бишкекский городской кенеш становятся те, кто до этого проработал 10-15 лет, но ничего толкового не сделал.

— Скоро состоятся выборы в городские кенеши. Каково настроение народа, насколько люди верят в выборы?

— Я заметила, что большая часть населения сейчас не верит в выборы. Потому что кандидатами в Бишкекский городской кенеш становятся те, кто до этого проработал 10-15 лет, но ничего толкового не сделал. Народ не выходит к ним на встречи, не интересуется их программой, проявляет безразличие. Оказались напрасными труды партий, которые на прошедших выборах не подкупал голоса, работал чисто. В связи с этим вера в выборы пропадает не только у избирателей, но и у кандидатов.

— Как идет предвыборный процесс? Не допущены ли нарушения закона, как раньше?

— Ранее подозревавшиеся в подкупе голосов и в использовании административного ресурса партии продолжают этим заниматься. Слышала, что подобные сведения дошли до правоохранительных органов. В отношении них обязательно примут меры.

— Поговаривают, что явка будет низкая. А как вы думаете, будет ли достаточно избирателей?

— Судя по тому, что я знаю, на выборах в городской кенеш не установлен определенный показатель в процентах. Установлены только партийные барьеры. Должны прийти партии, которым удастся преодолеть этот барьер. Выборы должны состояться.

Источник: газета «Азия news» №27 от 08.07.2021 / стр. 8, gezitter.org



