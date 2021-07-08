Депутат Акаев: Кыргызско-Венгерский фонд должен уделить основное внимание Баткену

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев предложил оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в приграничных районах Баткенской области в рамках Кыргызско-Венгерского фонда развития.
Об этом он сообщил 7 июля на заседании Жогорку Кенеша.
На своей страничке в Фейсбуке депутат написал: «Уставной капитал фонда составил 16 млн долларов, предусмотрено увеличение капитала до 50 млн долларов. Предложил не ставить проценты для малого и среднего бизнеса выше 2-3%. Думаю, мое предложение об отдаче предпочтения пограничных районов найдет поддержку».
Кабинет министров подсчитал сумму ущерба в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Население собрало для области 120 млн сомов в виде пожертвований.
В результате пограничного конфликта погибли 36 кыргызстанцев. Таджикистан сообщил о 19 жертвах. Обе страны возбудили уголовные дела в связи с произошедшим.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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