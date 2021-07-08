Депутат Шайлообек Атазов и его напарник подозреваются в похищении Орхана Инанды

Несколько дней назад Шайлообек Атазов отправился в Турцию и получил звание «Золотой человек года»
В социальных сетях подозревают в передаче Турции Орхана Инанды депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова и сидящего рядом с ним напарника. Шумиха усилилась. Звучат различные версии, в скором времени могут быть разоблачены те, кто причастен к преступлению. Есть еще одно обстоятельство, на которое нужно обратить внимание. Несколько дней назад Шайлообек Атазов отправился в Турцию и получил звание «Золотой человек года», фотографировался там с влиятельными людьми, ему оказали почет. Не возникают ли подозрения после этого? Говорят: «Дурное дело всплывет и через сорок лет», — рано или поздно выяснится, кто был причастен. Шайлообек же воспринимает сказанное как черный пиар. А мы подождем, вроде клубок начал распутываться…
Источник: газета «Азия news» №27 от 08.07.2021 / стр. 9, gezitter.org
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