Волонтеры бьют тревогу о нехватке мест в больницах (есть видео). Минздрав опровергает

В бишкекских больницах не принимают больных коронавирусом.
Об этом Kaktus.media сообщили волонтеры Центра инициативной молодежи.
По словам добровольцев, они объездили с больными четыре больницы, однако в медучреждениях заявили, что мест нет.
"В СМИ писали, что есть много мест, но, объездив больницы, убедились в обратном. Возле дверей больницы сидят заболевшие, которых привезли на скорой, но их тоже не берут. Когда мы приехали, нам сказали, что есть одно место, и просили подождать. Но вышел другой врач и заявил обратное", - рассказали волонтеры ЦИМ. И добавили, что в больницах по всему городу свободны только восемь коек.
В пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития редакцию Kaktus.media заверили в обратном. На сегодняшний день только в Воронцовке есть 65 свободных коек. "В ближайшие дни планируется развернуть еще 200 дополнительных мест. Сейчас скорая работает на износ, но было бы хорошо, если бы пациентов привозили они. Потому что они знают, где и какие места свободны", - сказали в ведомстве.
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