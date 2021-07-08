Сразу двух кандидатов в депутаты в Оше задержали при попытке подкупа

По подозрению в подкупе голосов избирателей задержаны кандидаты в депутаты Ошского городского кенеша.



По информации УВД Ошской области, кандидат в депутаты был задержан 7 июля примерно в 22:00. Его доставили в следственную службу для выяснения обстоятельств.

У задержанного были изъяты деньги, сейчас проводятся сбор доказательств и опрос свидетелей.

В УВД Оша также рассказали, что ранее, в тот же день, по подозрению в подкупе избирателей задержали еще одного кандидата в депутаты Ошского городского кенеша. Его водворили в ИВС на 48 часов. Так Kaktus.media стало известно, что задержанный был кандидатом от партии "Ынтымак".

В милиции пока не сообщили, кандидаты от каких партий задержаны.



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