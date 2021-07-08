Россия не выдала Таджикистану кыргызстанца, задержанного по запросу соседней страны

Кыргызстанец Эсен Маджитов, задержанный в России по запросу Таджикистана, отпущен.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Ассоль Молдокматова (стиль и орфография автора сохранены. - Прим. Kaktus.media).
Ура! Добрая весть! Отца баткенского мальчика Адиля Эсена Маджитова отпустили в РФ! Россия не выслала Таджикистану! Президент КР Садыр Жапаров сдержал свое слово! Спасибо! МИД КР! Молодцы!!!
Напомним, 8 мая 2020 года в местности Чек Баткенской области возник конфликт из-за использования 50 соток земли. Таджикская сторона открыла минометный огонь, несколько военнослужащих пострадали.
Дом Маджитова, который стоял недалеко от неописанного участка, подожгли. Таджикская сторона обвинила Маджитова в организации массовых беспорядков, и по их запросу кыргызстанца задержали в апреле этого года в Нижнем Новгороде. Таджикская сторона требует его выдать.
Его сын Адиль записал видеообращение к президенту с просьбой решить приграничные конфликты. После последнего вооруженного конфликта президент Садыр Жапаров встретился с мальчиком и пообещал, что поможет.
URL: https://kaktus.media/442137
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