Кыргызстанцы все чаще остаются без электричества. Веерные отключения начались?

До отопительного сезона еще далеко, но кыргызстанцам уже страшно.

Энергетики обещают, что зиму переживем без веерных отключений. Но действия этих же энергетиков и жалобы простых граждан говорят об обратном.

В редакцию Kaktus.media регулярно сообщают об отключениях электричества. И если раньше они происходили примерно раз в месяц, то сейчас участились. Жители сообщают, что стали отключать по полдня несколько раз в неделю.

Село Новопокровка Ысык-Атинского района. Отключение электроэнергии происходит два, а то и три раза в неделю с 09:00 до 18:00. Якобы ведутся работы, но ни разу не видела, чтобы на нашей улице происходили ремонтные работы, и такое уже длится больше месяца.

Ситуацию в Новопокровке диспетчер Кантского РЭС объяснил Kaktus.media реконструкцией высоковольтных линий.

"Этот объем работы нельзя закончить за пару дней. Это одна из самых длинных линий. Поэтому мы распределяем нагрузку и отключаем электричество несколько раз в неделю. Об этом мы предупреждаем абонентов за сутки. Крупных промышленных абонентов обзваниваем, но обзвонить пять-шесть тысяч бытовых абонентов невозможно. Поэтому мы публикуем информацию в соцсетях, в группах по WhatsАpp, но почему-то не все в курсе и начинают звонить в РЭС или журналистам. Эти работы были запланированы давно и никакого отношения к веерным отключениям не имеют", - заверил старший диспетчер Кантского РЭС Азиз Тойбаев.

Но такие отключения и в других районах.

У нас в Военно-Антоновке два-три раза в неделю отключают свет. С 09:00 до 17:00.

В городе Шопокове свет стали отключать два раза в неделю с 09:00 до 17:00. Без причины. Никто ничего не объясняет.

В Маевке с недавних пор начали отключать два раза в неделю. С 09:00 до 17:00 или до 18:00. Что происходит, ведь лето только?

В жилмассиве "Кырман" стабильно не бывает света по несколько часов каждый день. Уже месяц такое.

Аналогичные жалобы поступают из Кызыл-Аскера, "Кара-Жыгача", Новопокровки, Военно-Антоновки, "Достука", Нижней Ала-Арчи, Арашана, "Ак-Орго", "Алтын-Ордо", Новопавловки, Ала-Арчи, "Кырмана", Жаны-Жера, Селлекционного, "Учкуна", "Кырмана", Маевки, Лебединовки, Гавриловки, Канта, Токмака, Городка энергетиков, 12-го микрорайона.

Такие же жалобы у жителей сел Нарынской, Баткенской, Ошской областей.

Результаты опроса среди пользователей Instagram.

Таких жалоб сотни. Означает ли это, что в энергосекторе, несмотря на кризис, началась масштабная реконструкция?

"В прошлом году в связи с пандемией и ограничительными мерами часть запланированных на 2020 год ремонтных и профилактических работ не производилась, кроме срочного обслуживания энергооборудования. Предусмотренный на 2020 год плановый ремонт был передвинут на 2021 год, что в свою очередь привело к увеличению объема выполняемых работ в текущем году", - прокомментировали в ведомстве.

Веерные отключения под видом ремонта?

Депутат Дастан Бекешев считает, что правительство фактически ввело ограничение под видом ремонтных работ.

"У нас начались веерные отключения, хотя вы называете их плановыми отключениями для ремонта. Откуда столько денег у энергокомпаний, чтобы каждый день делать плановый ремонт? Всегда говорят: денег нет. При этом каждый день делают ремонт, по районам отключаете. Просто идет экономия электричества и называют это плановыми отключениями", - уверен депутат Дастан Бекешев.

Версия госорганов: Это все пандемия

Глава Нацэнергохолдинга Асхат Бердиев опровергает эти предположения.

"Определенные деньги рассчитаны на проведение профилактических работ, техобслуживания, капитальных ремонтов. В рамках этого и все делаем. У нас длинные линии электропередач, и для замены одного столба приходится отключать всю линию. Поэтому кажется, что много отключений. В прошлом году из-за пандемии на многие места не обратили внимания, поэтому зимой было много аварийных отключений и в этом году объем увеличился", - сказал Бердиев.

Начальник управления распределения электроэнергии и теплоснабжения Нацэнергохолдинга Рустам Садыков утверждает, что в настоящее время вводить ограничения даже нет смысла.

"Нынешние отключения никак не связаны с лимитированием или ограничением. В этом сейчас просто нет смысла, так как нет большого потребления. Даже если отключить на сутки всю страну, значительной экономии не будет. Поэтому в настоящее время нет никаких ограничительных мер, идет просто ремонтная кампания", - отметил Садыков.

Тем временем в ОАО "Северэлектро", отвечая на жалобы об отключениях, сообщили, что выполняют "комплексные планы мероприятий", которые включают ремонт, техническое обслуживание и капитальное строительство линий электропередачи и электрооборудования.

В Чуйской, Таласской областях и Бишкеке ведутся работы по ремонту, реконструкции линий электропередачи 35/10-6-0,4 кВ, установке железобетонных опор, капремонту трансформаторных подстанций, строительству новых линий электропередачи и СИП-провода.

И еще раз напомнили, что данные о всех предстоящих плановых ремонтных работах размещаются на сайте компании, официальных страницах в соцсетях, передаются в СМИ.



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