В Киргизии начались сьемки художественного фильма "Семетей - сын Манаса"

Эпос в кадрах

Альбина Имашова в роли матери Семетея - Каныкей. Фото: Из архива Омурзака ТолобековаАльбина Имашова в роли матери Семетея - Каныкей. Фото: Из архива Омурзака ТолобековаАльбина Имашова в роли матери Семетея - Каныкей. Фото: Из архива Омурзака Толобекова

Над картиной совместно работают кинематографисты нескольких стран - Киргизии, России, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана. Планируется, что лента выйдет в прокат в октябре 2021 года и будет представлена на крупных кинофестивалях мира.

Кинематографический проект запущен в республике в прошлом году, но на какое-то время его пришлось приостановить из-за пандемии. Работу над фильмом продолжили в 2021-м.

Продюсером картины стал Омурзак Толобеков, известный зрителям своими кинолентами не только на родине, но и за рубежом. Например, такими фильмами, как "Любовь миллионера" и "Революция отменяется", где снимались известные российские артисты Лев Прыгунов, Бари Алибасов и Александр Песков.



- Сценарий к фильму под названием "Наследник престола. Семетей - сын Манаса" закончен еще в прошлом году и переведен на несколько языков, - рассказал корреспонденту "РГ" Омурзак Толобеков. - В фильме "Семетей - сын Манаса" снимаются не только популярные актеры, но и совсем молодые, для которых это первая работа в кино. Наш проект поддержан президентом страны Садыром Жапаровым. Режиссером картины выступил заслуженный артист КР Эгемберди Бекболиев, который ставил одноименный спектакль в Киргизском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова. В работе над картиной примет участие талантливый казахский кинорежиссер Дархан Кожахан. Что же касается мест проведения съемок, то пока известно, что проходить они будут у нас в республике, а также в Узбекистане - в Бухаре - и на Алтае. Под вопросом работа в других странах.

Одну из главных женских ролей в картине - Каныкей, мать Семетея и жену Манаса - сыграет известная киргизстанская актриса Альбина Имашова.

- Это не первая моя большая работа в кино, - утверждает она. - Я уже участвовала в международном проекте - фильме "Тенгри". Однако сыграть Каныкей - это для меня что-то особенное. Для киргизского народа эпос "Манас" считается священным. Поэтому я постараюсь вложить все силы и энергетику в роль, чтобы героиня получилась такой, какой ее ждут зрители.

Художественный руководитель фильма - знаменитый российский актер и режиссер, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный. С Омурзаком Толобековым его связывает давняя дружба и ряд совместных проектов. Один из них - фильм "Любовь Москвы", где Александр Васильевич снялся в главной роли.

- Хотелось бы, чтобы кинолента, над которой мы работаем сейчас, заинтересовала зрителей, - поделился Александр Панкратов-Черный. - Мне кажется, это не только плодотворный труд и качественные результаты работы кинематографистов шести стран, но и история целого народа. Я очень трепетно и с большой любовью отношусь к Киргизии, к культуре и людям страны и очень рад, что кинематограф республики в последнее время становится все более популярным в мире благодаря смелым режиссерским идеям. В них много нового, что, несомненно, интересно и для профессионалов, кинокритиков, и, самое главное, зрителей. Если будет такая возможность и позволят врачи, обязательно постараюсь приехать на премьеру картины в Бишкек.

Планируемая продолжительность картины "Семетей - сын Манаса" - около двух с половиной-трех часов. Кроме основной версии фильма снимут телевизионный вариант, который, как ожидают авторы киноленты, выйдет в эфир в следующем году.

Справка "РГ"

Эпос "Манас" включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он также вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое объемное устное произведение в мире.



rg.ru