Снизились цены на растительное масло и сахар

Бишкек, "Саясат. kg". Антимонопольное агентство порадовало новостью о снижении цен на сахар и растительное масло в крупных торговых точках «Фрунзе», «Глобус» и «Народный».

В данное время выросли цены на продукты, на горючее, корм, транспорт, народ озадачен, поэтому правительству удалось хоть немного снизить нагрузку. Антимонопольное агентство порадовало новостью о снижении цен на сахар и растительное масло в крупных торговых точках «Фрунзе», «Глобус» и «Народный».

В упомянутых супермаркетах килограмм сахара продается по 55 сомов, вместо 62-63 сомов. А литр растительного масла подешевел на 15-20 сомов.

Как сообщили из ведомства, 24 июня кабинет министров вынес постановление, согласно которому отменили НДС на ввоз сахара и растительного масла в Кыргызстан. Документ остается в силе с 1 июля по 31 августа.

Но на рынках цены остаются высокими. Поэтому в ближайшее время ожидаются рейды на рынках и магазинах, чтобы не допустить спекуляций.

Да, хорошо что правительство, соответствующие органы следят за ценами и стараются снизить цены. Теперь Антимонопольному агентству следовало бы проверить цены на металл, цемент и другие строительные материалы, что облегчило бы участь тех, кто строит дома. Но о каком снижении цен и развитии экономики можно говорить, если будучи аграрной страной мы не производим достаточно растительного масла и сахара для внутренних нужд, если наши крестьяне не сажают морковь и помидоры, и мы вынуждены выпрашивать их у Туркменистана?

Источник: Sayasat.kg, gezitter. org