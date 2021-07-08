Будет уменьшен размер штрафа

Бишкек, "Саясат. kg". Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что законопроект предусматривает снижение штрафа за некоторые виды нарушений ПДД.
Общественность недовольна тем, что «Безопасный город» направлен не на обеспечение безопасности, а на опустошение карманов водителей за незначительные нарушения. Например, переносные «треноги» компании «Вега» располагаются на неудобных участках дорог, работают без разрешительных документов и уплаты арендной платы. Даже в парламенте обсуждалось беззаконье и коррупция, касающиеся безопасности на дорогах. Недавно в Жогорку Кенеше отправили на голосование во втором и третьем чтении инициированный кабинетом министров законопроект «О внесении изменений в кодекс о нарушениях Кыргызской Республики».
Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что законопроект предусматривает снижение штрафа за некоторые виды нарушений ПДД. Предлагается снизить штрафы за следующие нарушения:
– превышение скорости на 10 км/час, но не более 20 км/час;
– игнорирование «стоп-линии», неподчинение сигналу светофора и регулировщика;
– неподчинение требованиям дорожных знаков и дорожной разметки;
– нарушение правил остановки или парковки;
– нарушение правил совершения маневра без выхода на встречную полосу.
По словам представителя МВД, сумма штрафа снижается на 70%, если штраф уплачивается в течение 15 дней после вынесения постановления. Точнее, если выписан штраф на 1 тысячу сомов, то оплатить можно 300 сомов. Из-за этого бюджет недополучит 450 млн сомов, но при этом реализующая проект российская компания «Вега» не претерпит убытки.
Источник: Sayasat.kg, gezitter. org
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