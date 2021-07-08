Султанбаев: Предположения о причастности властей Кыргызстана к похищению Инанды абсолютно абсурдны

Более того, как выяснилось, ранее трижды предпринимались попытки похитить Орхана Инанды, последнюю из которых пресекли сотрудники наших спецслужб.

В ряде турецких СМИ распространилась информация о том, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды поймали и передали [Турции] спецслужбы Кыргызстана.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапаров Эрбол Султанбаев прокомментировал эти слухи.

Как заявил Султанбаев «Марал», предположения о причастности властей Кыргызстана к похищению Инанды абсолютно абсурдны. С первых же дней, как только стало известно о его пропаже, президент Садыр Жапаров поручил усилить оперативно-разыскные мероприятия, контроль за границами и подключить дополнительные силы к поискам Инанды.

Более того, как выяснилось, ранее трижды предпринимались попытки похитить Орхана Инанды, последнюю из которых пресекли сотрудники наших спецслужб. Они просили его быть осторожным, находиться в сопровождении телохранителей, отметил пресс-секретарь.

«Вопрос о похищении поставлен перед турецкой стороной, вчера в МИДе турецкому послу вручена нота протеста. На данный момент от турецкой стороны официального ответа не поступило, однако в устной форме они заявляют, что Орхан Инанды не выходил из турецкого гражданства и является гражданином Турции», — заключил пресс-секретарь президента.

В парламенте 7 июля была заслушана информация правоохранительных органов о похищении Орхан Инанды. Депутат Жанар Акаев раскритиковал отсутствие оперативной реакции на публикации в турецких СМИ.

«Турецкий сайт пишет, что Орхана Инанды для Турции поймали спецслужбы Кыргызстана, а вы промолчали. Это не комментарий в соцсетях, это написало информагентство. А вы ведете себя так, как будто признаете это. Сегодня одна весомая газета пишет, что его преподнесли как подарок в преддверии визита Садыра Жапарова. А все на все это молчите и терпите. Пишут газеты с миллионными тиражами, сайты. Надо же оперативно реагировать. Не будьте настолько инертными», — сказал Акаев.

Официально объявлено, что гражданин Кыргызстана, основатель образовательного учреждения «Сапат» Орхан Инанды доставлен в Турцию. Он считался пропавшим без вести с 31 мая.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org