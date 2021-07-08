Депутатам выдали отпускные 200-300 тысяч сомов?

Бишкек, "Саясат. kg". В начале июля депутатов распустили на отпуск. Конечно, работают они или отдыхают – особой разницы нет.

От этого не зависит развитие нашей страны. И без того депутаты действующего созыва отработали больше положенного, незаконно получали зарплату, пользовались служебными машинами, развлекаются за границей.

Но общественность осталась недовольной тем, что на отпускные каждого депутата из бюджета выделили по 200-300 тысяч сомов. Об этом в социальных сетях пишет бывший депутат парламента Исхак Масалиев.

Масалиев напомнил слова депутатов после октябрьских событий и разрушения внутренней части «Белого дома» о том, что они готовы бесплатно отработать для подготовки выборного законодательства. «Сейчас они даже не подумали об исполнении закона и уйдут на каникулы», – добавил он.

«Месяц будут встречаться с народом, месяц – отдыхать. Выдадут по 200-300 тысяч сомов. Называются они «отпускными», – сказал он.

Пресс-служба Жогорку Кенеша опровергла информацию с некоторых СМИ об отпускных в размере 200-300 тысяч сомов.

Как сообщили из пресс-службы, ни один депутат не ушел на отпуск и не получил упомянутые деньги. Пресс-служба призвала уточнять информацию, прежде чем ее озвучивать.

Отмечается, что к депутатам поступил ряд важных законопроектов.

В любом случае будет неправильно, если депутаты будут получать по 200-300 тысяч сомов на фоне трудностей, с которыми столкнулся народ, на фоне сокращения штата бюджетников на 30%. Особенно после того, как они обещали работать бесплатно. Это же бедолаги, вроде учителей и врачей, которые живут на одну зарплату. У каждого есть бизнес, который дает ежедневно «серебро» или «золото».

Источник: Sayasat.kg, gezitter. org