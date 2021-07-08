Кабмину предлагают разработать национальную политику в сфере изменения климата

Об этом сообщили в Общественном объединении «Зеленый альянс Кыргызстана».
Руководству Кыргызстана необходимо проявить политическую волю в вопросе изменения климата, разработав национальную политику в этом направлении в целях исполнения обязательств в рамках Парижского соглашения. Об этом сообщили в Общественном объединении «Зеленый альянс Кыргызстана».
По их данным, в преддверии очередной конференции ООН по изменению климата, которая состоится с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания) активисты подготовили документ о действиях страны, которые должны быть выполнены для эффективной климатической политики и участия в международных процессах по привлечению климатических инвестиций. С документом можно ознакомиться здесь.
Гражданское общество выражает надежду, что Кыргызстан объявит о новых амбициозных инициативах в области сокращения эмиссий парниковых газов.
По мнению членов организации, сегодня интеграция вопросов изменения климата в национальную политику происходит на низком уровне, что связано с практикой недостаточного внимания и политической воли руководства.
«Мы приветствуем создание нового государственного комитета по экологии и климату при кабинете министров. Обращаем ваше внимание на необходимость активизации работы национального координационного совета по зеленой экономике и изменению климата, который должен стать эффективным механизмом для реализации высокой политической воли в вопросах реализации климатических программ», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что кабинету министров необходимо разработать национальную политику в сфере изменения климата в целях исполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по изменению климата.
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