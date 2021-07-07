"Пока вы не соблюдаете меры". Волонтер рассказала, как беспечность людей приводит к смерти

Волонтер, помогающая скорой помощи транспортировать больных с COVID-19, призывает кыргызстанцев одуматься и соблюдать меры против распространения коронавируса.

Об этом она написала в социальных сетях:

"Пока вы не соблюдаете никаких санитарных мер...

Пока вы "закатываете" в комментариях и постах истерики о том, что маски - вред, вакцина - чипирование...

Пока вы думаете, что вы и ваши близкие бессмертны, и вас это не коснется...

У нас: 84 года, цитокиновый шторм, температура 40, данные, указывающие на двухстороннее полисегментарное вирусное поражение 90%".

Скорее всего, она умрет, вот результат беспечности людей и власти...



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