Как будут распределены 1,2 млн доз китайской вакцины в Кыргызстане?

По ее словам, в конце этой недели ожидается поступление 1 млн 250 тыс. доз вакцины «Синофарм».
Согласно разработанному алгоритму, после прибытия в международный аэропорт «Манас» партия вакцины специальными авторефритжераторами с соблюдением холодовой цепи будет доставлена на склады Центра иммунопрофилактики города Бишкек. Об этом на брифинге рассказала заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова.
По ее словам, в конце этой недели ожидается поступление 1 млн 250 тыс. доз вакцины «Синофарм». Также до конца июля планируется закупить еще столько же.
Согласно предварительному плану, вакцина будет распределена в регионы следующим образом:
Бишкек — 240 тыс.
Чуйская область — 200 тыс.
Ошская область — 175 тыс.
Жалал-Абадскаю область — 165 тыс.
Иссык-Кульская область — 120 тыс.
город Ош — 110 тыс.
Баткенкая область — 80 тыс.
в Нарынская область — 80 тыс.
в Таласская область — 80 тыс.
Бишкек24
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!