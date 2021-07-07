Как будут распределены 1,2 млн доз китайской вакцины в Кыргызстане?

По ее словам, в конце этой недели ожидается поступление 1 млн 250 тыс. доз вакцины «Синофарм».

Согласно разработанному алгоритму, после прибытия в международный аэропорт «Манас» партия вакцины специальными авторефритжераторами с соблюдением холодовой цепи будет доставлена на склады Центра иммунопрофилактики города Бишкек. Об этом на брифинге рассказала заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова.

По ее словам, в конце этой недели ожидается поступление 1 млн 250 тыс. доз вакцины «Синофарм». Также до конца июля планируется закупить еще столько же.

Согласно предварительному плану, вакцина будет распределена в регионы следующим образом:

Бишкек — 240 тыс.

Чуйская область — 200 тыс.

Ошская область — 175 тыс.

Жалал-Абадскаю область — 165 тыс.

Иссык-Кульская область — 120 тыс.

город Ош — 110 тыс.

Баткенкая область — 80 тыс.

в Нарынская область — 80 тыс.

в Таласская область — 80 тыс.

Бишкек24