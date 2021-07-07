Государственный язык развивается не за счет пожеланий!

Бишкек, "Саясат. kg". Почему? Во-первых, очевиден дефицит чувства патриотизма, во-вторых, у них нет желания изучать и осваивать государственный язык на необходимом уровне.

Другие тюркоязычные страны мира уже давно решили вопрос с ведением документов на государственном языке и с переходом на латинский алфавит. Казахстан занимал первое место по внедрению русского языка в Средней Азии, но и там постепенно переходят к латинскому алфавиту. А мы до сих пор не можем решить вопрос с ведением документов на государственном языке на государственных и муниципальных органах, с проведением заседаний и собраний на государственном языке. В Государственной кадровой службе, в Министерстве экономики, в Министерстве здравоохранения и социального развития, в большинстве школ и учреждений Бишкека документы ведутся на русском языке. В них трудовой коллектив в основном содержится из кыргызов, за исключением отдельных представителей другой национальности. Но в то же время немало этих кыргызов выступают против перехода на государственный язык. Почему? Во-первых, очевиден дефицит чувства патриотизма, во-вторых, у них нет желания изучать и осваивать государственный язык на необходимом уровне. Это следствие элементарной лени.

Основным атрибутом независимости является язык. Мы знаем, что в Малайзии, Уэльсе и Шотландии прибегали к жестким мерам, чтобы граждане говорили на родном языке. Например, в Малайзии и Уэльсе на несколько лет категорически запрещали развешивать рекламные щиты на английском языке и в случае нарушения лишали виновного свободы на два года. Неважно, в какую страну поедешь учиться или работать, у тебя в первую очередь потребуют освоить местный язык. И в Узбекистане выдвигаются такие требования сотрудникам государственных и муниципальных служб. Потому что они уважают свой суверенитет, гордятся этим. А мы, кыргызы, несмотря на тридцатилетие своей независимости, не можем убедить даже себя в необходимости развивать государственный язык. В Бишкеке русскоязычных школ становится только больше. Нам нет дела до того, что эта проблема касается будущего и безопасности народа.

Недавно президент принял председателя Национальной комиссии по государственному языку С. Мусаева, где обсуждался вопрос развития госязыка. Хорошо, когда глава государства уделяет такое внимание национальной комиссии, но надо переходить от слов к делу, принимать административные меры по развитию госязыка. Иначе простые пожелания ничем не помогут, о чем говорит наша 30-летняя история.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org