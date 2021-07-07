Спикер парламента Талант Мамытов вылечился от коронавируса и вернулся на работу

Напомним, он лечился в спецполиклинике.

Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов выздоровел и явился сегодня, 7 июля, на заседание парламента.

Напомним, он лечился в спецполиклинике.

Депутаты сегодня проводят внеочередную сессию. На повестке семь вопросов, однако пока нет законопроекта о выборах, который предполагалось рассмотреть. Его намерены вынести на следующее заседание.