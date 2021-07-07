"Для ускоренной вакцинации". Закупят еще 1 млн 250 тыс. доз вакцины от коронавируса

Кыргызстан планирует закупить еще 1 млн 250 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге сказала заместитель председателя кабинета министров КР Жылдыз Бакашова.

По ее словам, доставка 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm из Китая ожидается в конце недели. Из них 1 млн 100 тыс. доз закуплены за счет республиканского бюджета. 150 тыс. доз предоставлено китайской стороной на безвозмездной основе.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительной закупке вакцины - 1 млн 250 тыс. доз. Она будет доставлена в страну в конце июля. Население страны составляет 6 млн 574 тыс. 361 человек. На основании национального плана о развертывании вакцинации необходимо вакцинировать 70% населения", - сказала Бакашова.

Она добавила, что определены приоритетные группы населения для вакцинации. Туда входят 1 млн 312 тыс. 450 человек.

"Первая группа - граждане, находящиеся в зоне повышенного риска в связи с характером работы. Это в первую очередь работники систем здравоохранения, образования, внутренних дел, пограничной и таможенной службы. Вторая группа - граждане, имеющие высокий риск развития тяжелых форм различных заболеваний. И пожилые люди старше 60 лет. Третья группа - граждане из социально уязвимых групп населения", - пояснила зампредседателя кабмина.

На территории республики, по данным Бакашовой, есть 868 временных прививочных пунктов для проведения ускоренной вакцинации. Также будут работать 78 мобильных бригад.

еще 1 млн доз вакцины. в конце июля на основании плана необходимо 70% наслеения. 1 млн 312 тыс.

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