"Для ускоренной вакцинации". Закупят еще 1 млн 250 тыс. доз вакцины от коронавируса

Кыргызстан планирует закупить еще 1 млн 250 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге сказала заместитель председателя кабинета министров КР Жылдыз Бакашова.
По ее словам, доставка 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm из Китая ожидается в конце недели. Из них 1 млн 100 тыс. доз закуплены за счет республиканского бюджета. 150 тыс. доз предоставлено китайской стороной на безвозмездной основе.
"В настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительной закупке вакцины - 1 млн 250 тыс. доз. Она будет доставлена в страну в конце июля. Население страны составляет 6 млн 574 тыс. 361 человек. На основании национального плана о развертывании вакцинации необходимо вакцинировать 70% населения", - сказала Бакашова.
Она добавила, что определены приоритетные группы населения для вакцинации. Туда входят 1 млн 312 тыс. 450 человек.
"Первая группа - граждане, находящиеся в зоне повышенного риска в связи с характером работы. Это в первую очередь работники систем здравоохранения, образования, внутренних дел, пограничной и таможенной службы. Вторая группа - граждане, имеющие высокий риск развития тяжелых форм различных заболеваний. И пожилые люди старше 60 лет. Третья группа - граждане из социально уязвимых групп населения", - пояснила зампредседателя кабмина.
На территории республики, по данным Бакашовой, есть 868 временных прививочных пунктов для проведения ускоренной вакцинации. Также будут работать 78 мобильных бригад.
еще 1 млн доз вакцины. в конце июля на основании плана необходимо 70% наслеения. 1 млн 312 тыс.
URL: https://kaktus.media/442040
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!