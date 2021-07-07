Депутаты опасаются, что итоги выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке снова отменят

Депутаты опасаются, что итоги предстоящих выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке снова будут отменены.
7 июля на внеочередном заседании Жогорку Кенеша Самат Исманов напомнил, что итоги выборов депутатов в нескольких местных кенешах, прошедших 11 апреля, были отменены. 11 июля пройдут повторные выборы.
"Осталось 3 дня. Но сейчас опять наблюдаются те же нарушения, из-за которых были отменены результаты: прописка, лежачие больные, по 50-100 больных на каждом участке. Нескончаемые выборы в этих трех городах", - отметил он.
По словам Марлена Абдрахманова, нет смысла от отмены прошлых выборов потому, что то же самое происходит.
"Отменили Форму №2, но и это не помеха. Привозят и прописывают граждан на участках. Наблюдается административный ресурс. Правоохранительные органы тоже расслабились. Призываю обеспечить проведение чистых выборов", - сказал депутат.
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