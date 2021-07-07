В ЦИК уполномоченным представителям партий, участвующих на выборах в Бишкекский горкенеш продемонстрировали работу АСУ

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЦИК КР.
В рамках подготовки и проведения выборов, назначенных на 11 июля 2021 года в Центральной избирательной комиссии, состоялась встреча с уполномоченными представителями политических партий, зарегистрированных в территориальной избирательной комиссии города Бишкек.
Участникам встречи была продемонстрирована работа автоматически считывающей урны (АСУ), в ходе которого сотрудники ЦИК провели тестовое голосование.
Присутствующим наглядно показали весь технический процесс, как АСУ принимает и подсчитывает избирательные бюллетени, как модем передает данные после завершения голосования на сервер.
В ЦИК подчеркивают, что применяемая модель решает задачи исключения фальсификации, таких как массовые взбросы бюллетеней и, так называемые, “карусели”.
Также на обучающем мероприятии обсуждались темы связанные с правилами проведения предвыборной агитации и порядке рассмотрения жалоб в избирательной компании. После были даны разъяснения на поступившие вопросы от уполномоченных представителей политических партий и общественных наблюдателей.
Перед участниками выступил член ЦИК КР К.Маматов и призвал политпартии давать гражданам достоверную информацию о будущих кандидатах, тем самым помочь избирателю сделать осознанный выбор. При этом агитировать в рамках закона.
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