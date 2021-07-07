В Токмаке председателей ТСЖ, домкомов и квартальных предупредили об административной и уголовной ответственности

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЦИК КР.

В связи с проведением повторных выборов депутатов Токмокского городского кенеша, назначенных на 11 июля 2021 года, по инициативе КГОР Токмокской ТИК и спецпредставителя ЦИК КР состоялось собрание с председателями участковых избирательных комиссий, председателями ТСЖ, квартальных и домовых комитетов города Токмок.

Целью данной встречи является, призвать председателей УИК, ТСЖ, квартальных и домовых комитетов к соблюдению нормы избирательного законодательства. А именно не участвовать в подкупе избирателей и не применять административный ресурс, для того чтобы провести прозрачные и честные выборы в Токмокский городской кенеш.

В ходе встречи, участники могли задать и получит ответы на свои вопросы, а также были предупреждены об административной и уголовной ответственности за нарушение вышеуказанных норм.

КГОР Токмокской ТИК призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать нормы избирательного законодательства Кыргызской Республики и отказаться от каких-либо незаконных действий.